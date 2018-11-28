Mars'tan ilk fotoğraf geldi

ABD uzay ajansı NASA, Insight uzay aracıyla yedi ay sonra gezegene başarılı bir şekilde iniş yaptıktan sonra Insıght’ın ilk özçekim görüntüsünü yayınladı

Mars'tan ilk fotoğraf geldi
28 Kasım 2018 Çarşamba 11:21

Mars Odyssey orbiter, uzay aracının, Elysium Planitia olarak bilinen iniş bölgesinden görüntülerini aktardı. Nasa, InSight uzay aracının ve Mars yüzeyinin bir kısmını gösteren bir fotoğrafı tweetledi ve binlerce retweet aldı. Kızıl gezegen Mars yüzeyinden çekilen ilk gündüz fotoğrafında sondanın ayaklarından biri ve ufuktaki gökyüzü görülüyor. Uzay ajansının iki yıllık 633 milyon avroluk misyonu, Kızıl Gezegen'in nasıl oluştuğuna ve yapısına, çekirdek, kabuk ve mantoyu haritalayarak yeni bir ışık tutmayı amaçlıyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #mars #mars fotoğraf
Önceki Haber
İzmir'de PKK operasyonu: 5 kişi yakalandı
Sonraki Haber
Bu besinlerle kilo verin
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.