Marul yiyen adam öldü!

ABD'nin California eyaletinde yediği maruldaki koli basili bakterisi yüzünden bir kişi hayatını kaybetti

Marul yiyen adam öldü!
03 Mayıs 2018 Perşembe 11:24

California'da koli basili yüzünden bir kişi hayatını kaybetti. Yetkililer, Yuma, Arizona bölgesinden olmadığı sürece hiçbir yerden marul satın almamaları konusunda insanları uyardı.

Geçtiğimiz aylarda ABD'de koli basili salgını yüzünden uzmanlar marul tüketilmemesi gerektiğini açıklamıştı.

İLK ÖLÜM

ABD Ulusal Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), 25 eyalette toplam 121 kişinin hastalandığını açıkladı. Ülke çapında gıda zehirlenmesi salgınına neden olan koli basiliye bağlı olarak ilk kişi öldü.

Yetkililer cuma gününden bu yana en az üç farklı eyalette (Massachusetts, Utah ve Kentucky) daha hastalığın meydana geldiğini duyurdu.

KOLİ BASİLİ NEDİR?

Koli basili, karın ağrısı, bulantı kusma ve kanlı ishalle seyreden ciddi enfeksiyonlara neden olur. Koli basilinin yüzlerce çeşidinden birkaç tanesi gıdalar ve sular ile bulaşan salgınlara yol açar.

Koli basili genellikle hayvanlardan insanlara bulaşır. Az pişmiş sığır etleri, özellikle hamburger, kirli su veya gübreyle kirlenmiş sebze ve meyve, pastörize olmamış süt ve süt ürünleri ve sığırlar ile uğraşan kişiler risk altındadır.

Etiketler; #marul #koli basili
Önceki Haber
"Süt işletmelerinin tercihi Lely Otomatik Süt Sağım Sistemleri"
Sonraki Haber
Mesire yerine yapılan inşaat çukuruna kurt düştü
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.