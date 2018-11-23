Medresede canlı bomba patladı: 25 ölü

Pakistan'da bir intihar eylemcisinin üzerindeki patlayıcıları bir medresenin kapısında infilak ettirmesi sonucu 25 kişi öldü, 35 kişi de yaralandı

Medresede canlı bomba patladı: 25 ölü
23 Kasım 2018 Cuma 14:24

Güvenlik güçlerinin paylaştığı bilgilere göre saldırgan, Hayber Pahtunhva eyaletinde Hangu kentinin Aşağı Orakzai bölgesindeki medresenin kapısında üzerindeki düzeneği patlattı.

Saldırının ardından basına açıklama yapan İnsan Hakları Bakanı Şirin Mazari, 25 kişinin hayatını kaybettiğini, 35 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Yaralılar, Kohat başta olmak üzere çevre illerdeki hastanelere kaldırıldı.

Bölge güvenlik güçleri tarafından güvenlik kordonu altına alındı.

Gün içinde yaşanan ikinci saldırının ardından iktidar ve muhalefet kanadından peş peşe açıklamalar geldi. Saldırıyı kınayan Başbakan İmran Han, "Bunlar, ülkemizin huzurunu bozmak ve büyümesini engellemek için yapılan planlı saldırılardır. Kimsenin şüphesi olmasın ki bedeli ne olursa olsun terörizmi yerle bir edeceğiz." diye konuştu.

Bakan Şirin Mazari de ölü sayısının artabileceğine işaret ederek "Afganistan'da ABD'nin başarısızlığa uğraması nedeniyle, Pakistan'ın buradan gelecek yeni saldırılara hazırlıklı olması ve özellikle halkımızın korunması için Aşiretler Bölgesi'nde daha fazla güvenliği sağlaması gerekiyor." dedi.

Muhalefetteki Pakistan Halk Partisi lideri Bilaval Butto-Zerdari ise sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Ülkemiz yine her yerinden kanıyor. Bir an önce bu konuda ulusal eylem planını hayata geçirmeliyiz." ifadelerini kullandı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #pakistan #pakistan patlama
Önceki Haber
1,5 yaşındaki kızını döven baba tutuklandı
Sonraki Haber
İzmir Barosu'ndan kadına şiddet açıklaması
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.