Medvedev'den bütün ülkelere IŞİD çağrısı

Rusya Başbakanı Dmitri Medvedev, tüm ülkeleri fikir ayrılıklarını unutup IŞİD ile mücadele için güçlerini birleştirmeye çağırdı

Rusya Başbakanı Dmitri Medvedev Cezayir'e ziyareti öncesinde APS'ye yaptığı açıklamada, tüm ülkelerin hedeflerini ve fikir ayrılıklarını bir kenara bırakıp insanlığı tehdit eden IŞİD'i yok etmek için bir araya gelmeleri gerektiğini söyledi.



Terörizmin küresel bir tehdit olduğunu ve terörle ancak ülkelerin güçleri birleştirilerek mücadele edilebileceğini söyleyen Medvedev, “Dışarıdan ülkelerin iç işlerine karışılmasına izin vermemeliyiz. Sadece bu şekilde Suriye, Yemen ve Mali'deki krizleri yenebiliriz. Sadece bu şekilde orada yaşayan insanları trajedilerden ve savaşlardan koruyabiliriz." dedi.