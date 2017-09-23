Meksika depreminde ölü sayısı 286'ya yükseldi!

Meksika'da salı günü meydana gelen 7,1 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 286'ya yükseldiği bildirildi

Meksika depreminde ölü sayısı 286'ya yükseldi!

Ulusal Sivil Savunma Koordinatörü Luis Felipe Puente, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, depremde Meksiko'da 148 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Puente, depremde ayrıca Morelos eyaletinde 73, Puebla eyaletinde 45, Meksika (Edomex) eyaletinde 13, Guerrero eyaletinde 6, Oaxaca eyaletinde 1 kişinin öldüğünü kaydetti.

Öte yandan yetkililer, depremde çöken binaların enkazından çok sayıda kişinin sağ kurtulduğunu bildirdi.

Arama kurtarma çalışmalarına, ABD, İsrail, Japonya ve Panama'dan kurtarma ekipleri de katıldı.

Meksika Devlet Başkanlığından, daha erken saatlerde yapılan açıklamada, depremde 137'si başkent Meksiko'da olmak üzere 273 kişinin hayatını kaybettiği belirtilmiş, 73 kişinin yaşamını yitirdiği Morelaos eyaletinin depremden en çok etkilenen bölgelerden biri olduğu ifade edilmişti.

Meksika'da, 8 Eylül'de meydana gelen 8,1 büyüklüğündeki depremde de 96 kişi yaşamını yitirmişti.


Kaynak: AA
Etiketler; #meksika #deprem
Önceki Haber
Çalışanlar dikkat! Tazminatsız işten çıkartılabilirsiniz!
Sonraki Haber
Stag sprey kapıda ödeme
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.