Merkel, Türkiye sorusuna bu yanıtı verdi

Almanya Başbakanı Angela Merkel, "Almaya ekonomik olarak gelişen bir Türkiye istiyor. Bu bizim de çıkarımıza." dedi

Merkel, Türkiye sorusuna bu yanıtı verdi
13 Ağustos 2018 Pazartesi 16:09

Almanya Başbakanı Angela  Merkel, Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Başkanı Denis Zvizdic ile yaptığı görüşmeden sonra düzenlenen basın toplantısında, Türkiye'deki gelişmelere ilişkin bir soruya cevap verdi.

Türkiye'nin ekonomik olarak istikrarsızlaşmasının kimsenin çıkarına olmadığını belirten Merkel, Merkez Bankasının bu noktada bağımsız çalışmasının önemine değindi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yakın zamanda bu konularda görüşeceğini söyleyen Merkel, ekonomik olarak AB'nin etrafının istikrarlı olmasından kendilerinin de faydalandığını dile getirdi.

Merkel, "Almaya ekonomik olarak gelişen bir Türkiye istiyor. Bu bizim de çıkarımıza." ifadesini kullandı.
 


Kaynak: AA
Etiketler; #merkel #almanya #merkel türkiye
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