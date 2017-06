Muhteşem Destinasyon Pattaya

Pattaya</strong> sadece plajlar ve barlardan ibaret değildir

sadece plajlar ve barlardan ibaret değildir. Bu güzel şehri çevreleyenalanlarda gezginler için gezilecek ve görülecek çok yer var. Pattaya Turu ve tatilinizin tadını çıkarabilmeniz için en iyi günlük tur aktivitelerine sahiptir.n'da en güzel golf sahaları, en zengin balık tutma alanları ve inanılmaz dalış fırsatlarından yararlanabilirsiniz. Biraz adrenalin dolu macera arıyorsanız, Pattaya Central zip-line veya off-road'tan mutlu şehre ulaşmanıza yardımcı olabilir! Pattaya'nın hayvan maceralarından su parklarına kadar, Tayland'ın en iyi ve eğlenceli eğlence mekanlarına ev sahipliği yaptığı için, küçük gezginlerin yanında sizinle birlikte yapacak çok şey var.tatilinizde yapabileceğiz birçok aktivite var.Bir gün heyecan ve macera arıyorsanız ve yine de Pattaya'nın diğer turistik mekanlarının tadını çıkarmak için geri geliyorsanız, gelip bizi Pattaya Central'da bir günlük gezi eğlencesi için görün. Pattaya, Doğu Tayland Körfezi kıyısında, Pattaya'ya Bangkok, sadece güneydoğu bölgesine yaklaşık 150 km mesafededir. Bugün, her yıl yüz binlerce ziyaretçi, rüzgar sörfü, su kayağı, yüzme, güneşlenme, şnorkel, yelken gibi popüler Pattaya turlarının ve etkinliklerinin keyfini çıkarmak için Pattaya'ya çekiliyor veya yakındaki adalara geziler düzenliyor. Diğer etkinlikler bungee atlama, bisiklet, skydiving, go-karting, Muay Thai (Tay boks) ve Paintball, Para-yelken ve deniz Walker'dir.Pattaya turizmi ayrıca bir konferans, kongre ve seminer mekanı olarak desteklenip terfi edilecek ve asma, at yarışı pisti, kumarhaneler ve tramvay sistemi gibi çeşitli derecelerde akla yatkınlık derecesinde gelecekteki gelişmelere dair söylentilere ev sahipliği yapıyor. Golf, alışveriş, kabare şovları, bir fil köyü ve bir Ripley'in İnan ya da İnan'ını seçtiği müze gibi etkinliklerle dolu olan bu etkinlik, Pattaya'da bir aksiyon dolu yemeği olmamasıyla imkansız. Elbette ki rahatlamak istemiyorsanız, dolaşan tedarikçilerin her ihtiyacınızı karşılayacakları binlerce şezlong ve şemsiye, Pattaya kıyısında yer alan binlerce şezlong var: Mangalda karideslerden ayak masajına.Pattaya turu kesinlikle herhangi bir bütçeyle herhangi bir ziyaretçinin ihtiyaçlarını karşılayan Taylandlı bir sahil beldesidir. Pattaya gece hayatı, eğlenmek isterse, muhtemelen dünyanın en heyecan verici sokağı olan Pattaya Yürüyüş Caddesi için popülerdir. Burada barlardan, diskoteklerden, Gogo barlarından, kabare şovlarından ve çok daha fazlasından her türlü eğlenceyi bulabilirsiniz.