Mülteci kampında patlama: 5 ölü, 7 yaralı

Şırnak ve Hakkari'de 1990'lı yıllarda güvenlik güçlerinin operasyonlarını bahane ederek Irak'a gidenlerin yerleştiği ve yaklaşık 13 bin kişinin yaşadığı BM gözetimindeki Mahmur Kampı'nda dün akşam saatlerinde meydana gelen patlamada, 5 kişinin yaşamını yitirdiği, 7 kişinin yaralandığı ortaya çıktı. PKK denetiminde olduğu bilinen kampta saldırının hedefi olan bir bina patlama ile birlikte yerle bir olurken, kamp yönetimi tarafından yapılan açıklamada, patlamanın havadan yapılan bir saldırı ile gerçekleştiği öne sürelerek, konu ile ilgili merkezi Irak yönetiminden açıklama beklendiği belirtildi.
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