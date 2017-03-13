NATO'dan iki ülkeye çağrı: Sakin olun!

Türkiye ile Hollanda arasındaki gerginlikle ilgili NATO'dan açıklama geldi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, iki tarafı da sakin olmaya çağırdı

Türkiye ile Hollanda arasındaki gerginlikle ilgili NATO 'dan açıklama geldi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, iki tarafı da sakin olmaya çağırdı

Türkiye ve Hollanda arasındaki gerginlik devam ediyor. İki ülke arasındaki gerginlikle ilgili NATO'dan bir açıklama geldi. Konuyla ilgili açıklama yapan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, tartışmaların da saygının da demokrasilerin özünde olduğunu söyledi. İki ülkenin de NATO müttefiki olduğunu belirten Stoltenberg, ülkeleri birbirine saygı duymaya çağırdı.İki ülkeyle de iletişim halinde olduğunu belirten Stoltenberg, çekişmeli tartışmaların demokrasinin kalbi olduğunu söyledi. Stoltenberg, tartışmalar kadar saygının da önemli olduğunu vurguladı. Staltenberg şöyle devam etti: Tüm müttefiklerimizi karşılıklı saygıya, sakinliğe davet ediyorum ve ölçülü davranışlar konusunda cesaretlendirmek istiyorum. Şu anda bizi birleştiren şeylere odaklanmalıyız. Sakinliğin korunması ve gerginliğin azaltılması, tansiyonun düşürülmesi önemlidir ve benim mesajım aynı olacak müttefiklerimize dışarıdan gelen tehditlere karşı odaklanmalıyız.”