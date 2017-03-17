NATO'dan Türkiye'ye çağrı: Krizi çözün

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye ile Avusturya arasındaki gerginlik nedeniyle bazı NATO programlarının başlatılamaması hakkında açıklamada bulundu

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye ile Avusturya arasındaki gerginlik nedeniyle bazı NATO programlarının başlatılamaması hakkında açıklamada bulundu.



"TALİHSİZ BİR DURUM"



TÜRKİYE İLE AVUSTURYA ARASINDAKİ GERGİNLİĞİN NEDENİ

NATO Genel Sekreteri Stontenberg, Türkiye ve Avusturya'ya çağrıda bulunarak, bazı işbirliği programlarının engellenmesine yol açan diplomatik krizi çözmeleri çağrısında bulundu.NATO üyesi olmayan fakat İttifak’la işbirliği yürüten Avusturya, geçen yıl sonunda Türkiye’nin AB üyelik müzakerelerinin durdurulmasını istemiş ve 16 Nisan referandumu öncesi Türk siyasetçilerin Avusturya’da etkinliklere katılmasına karşı duruş sergilemişti.Türkiye ise bu tutuma tepki göstererek, NATO üyesi olarak Avrupa ülkeleri tarafından NATO çerçevesinde yürütülen “NATO dışı ülkelerle işbirliği programlarını” veto etmişti. Türkiye, bu tavrının yalnızca Avusturya'yı hedef aldığını açıklamıştı.Danimarka’nın başkenti Kopenhag’a gerçekleştirdiği ziyaret sırasında, Türkiye ile Avusturya arasındaki gerilim neticesinde yaşanan bu durumla ilgili de konuşan Stoltenberg, "Bu çok talihsiz bir durum ve bazı işbirliği programlarının yapılamayacağı anlamına geliyor ... (Türkiye ve Avusturya'yı) Güçlü bir şekilde konuyu çözmeye davet ediyoruz ki işbirliği için olumsuz sonuçları olmasın" dedi.NATO tarafından, üye olmayan ülkelerle yürütülen işbirliği programları, bu ülkelerin İttifak'a yakınlaştırılmasını, siyasi diyalog kanallarının açılmasını öngörüyor. NATO'nun üçüncü ülkelere yönelik işbirliği programları, askeri eğitim verilmesini ve bazı sivil projeleri de içeriyor.Ankara ile Viyana arasındaki ilişkiler, geçen yıl sonunda Avusturya'nın Türkiye ile AB arasında yürütülen müzakerelerin dondurulması için çağrı yapmasının ardından gerilmişti.