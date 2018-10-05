Nobel Barış Ödülü bu iki isme gitti

Nobel Barış Ödülü'nü bu yıl, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde cinsel şiddet mağdurlarını tedavi eden kadın doğum uzmanı olan Denis Mukwege ve Ezidi insan hakları aktivisti ve Irak'ta IŞİD'in cinsel köleliğinden kurtulanlardan biri olan Nadia Murad aldı

Nobel Barış Ödülü bu iki isme gitti
05 Ekim 2018 Cuma 16:08

İki ödül sahibi de toplum genelinde savaş suçlarına dikkat çekerek cinsel şiddetin bir savaş silahı olarak kullanılmasını engellemek için mücadele ediyor. Hayatının büyük bir kısmını Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde cinsel şiddete maruz kalmış kişilerle ilgilenen Dr Denis Mukwege, savaş mağdurlarının haklarını savunmaya devam ediyor. Kadınların maruz kaldıkları cinsel saldırılar karşısında sessiz olmalarını reddeden ve IŞİD’in askeri strateji olarak uyguladığı cinsel istismara maruz kalan Murad, üç aylık işkence sonrasında kaçmayı başardı. Şimdi ise kendisine ve başkalarına karşı uygulanan taciz ve istismarı anlatarak farkındalığı arttırıyor.

Mukwege ve Murad'a, 9 milyon İsveç kronu (1 milyon dolar) değerindeki Nobel Barış ödülü 10 Aralık'ta Oslo'da verilecek.


Kaynak: DHA
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