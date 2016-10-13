Nobel Edebiyat Ödülü'nün sahibi de belli oldu

2016 Nobel Edebiyat Ödülü'nü ünlü şarkıcı ve söz yazarı Bob Dylan kazandı

Nobel Edebiyat ödülü bu yıl şarkıcı, yazar Bob Dylan'a verildi.



İsveç Nobel Akademisi'nden yapılan açıklamada, 75 yaşındaki sanatçının, Amerikan müzik geleneğinde "yeni şiirsel anlatımlar yarattığı" için bu ödüle layık görüldüğü belirtildi.



Ödülü Dylan'ın kazanması, edebiyat çevrelerinde sürpriz olarak değerlendirildi. Dylan, 8 milyon İsveç kronu (Yaklaşık 3 milyon TL) değerindeki para ödülünün de sahibi oldu.



Edebiyat kategorisi, bu yılki Nobel ödüllerinin sonuncusuydu. Kimya, Fizik, Tıp, Ekonomi ve Barış kategorilerindeki ödüllerin sahipleri geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı.



10 ARALIK'TA TÖREN DÜZENLENECEK



Ödül sahiplerine, Alfred Nobel'in ölüm yıl dönümü olan 10 Aralık'ta düzenlenecek törende diploma ve altın madalya verilecek.