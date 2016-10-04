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    • Nobel Fizik Ödülünü üç bilim insanı paylaştı

    Bu yıl 116.cısı verilen Nobel Fizik Ödülünü Amerikalı David J Thouless, F Duncan M Haldane ve J Michael Kosterlitz paylaştı

    04 Ekim 2016 Salı 14:15
    Nobel Fizik Ödülünü üç bilim insanı paylaştı
    David J Thouless ile birlikte F Duncan M Haldane ve J Michael Kosterlitz ikilisi İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi tarafından verilen ödüllerin sahipleri oldular.

    Nobel Komitesi, “topolojik evre değişimlerin ve maddenin topolojik evrelerinin kuramsal keşfine” yaptıkları katkılar nedeniyle Thouless, Haldane ve Kosterlitz'in Nobel Fizik Ödülü'ne layık görüldüklerini açıkladı.

    Komite tarafından yapılan açıklamada "Bu yılın ödül sahipleri, maddenin farklı durumlara girebildiği, bilinmeyen bir dünyanın kapılarını açtılar. Bilim adamları, süper iletkenler, süper sıvılar ve incecik manyetik katmanlar gibi maddenin alışılmadık evre ya da durumlarını araştırmak için ileri matematiksel yöntemler kullandı. Öncü çalışmaları sayesinde maddenin yeni ve şimdiye kadar hiç bilinmeyen evreleri araştırma konusu oldu." ifadelerine yer verildi.
    Haber Kaynağı: DHA
    Anahtar Kelimeler: Nobel, Nobel Fizik ödülü

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