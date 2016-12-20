Noel pazarına giren TIR'la ilgili Merkel'den açıklama

Almanya Başbakanı Angela Merkel, başkent Berlin'de dün akşam bir tırın Noel pazarına girerek 12 kişinin ölümüne, çok sayıda kişinin yaralanmasına neden olmasıyla ilgili, "Şu anki duruma göre terör saldırısı ihtimalini göz önünde bulundurmamız gerekiyor." dedi

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Başbakanlıkta yaptığı açıklamada, milyonlarca kişinin dün Berlin’deki Breidscheidplatz Meydanı’nda yaşananlar nedeniyle sarsıldığına ve üzüntülü olduğuna işaret ederek "Bu çok zor bir gün." diye konuştu.



Olayda 12 kişinin hayatını kaybettiğini ve 40’ın üzerinde kişinin yaralandığını ifade eden Merkel, eylemi "zalimce" ve "akıl almaz" olarak nitelendirdi.



Merkel, bu saatlerde hayatını kaybedenleri, yaralıları, onların ailelerini ve yakınlarını düşündüğünü kaydetti.



Henüz olayla ilgili kesin bir şeyin bilinmediğini söyleyen Merkel, "Ancak şu anki duruma göre terör saldırısı ihtimalini göz önünde bulundurmamız gerekiyor.” değerlendirmesinde bulundu.



Merkel, eylemin Almanya'da koruma ve iltica talebinde bulunan bir kişi tarafından yapılmış olmasının doğrulanması durumunda bunun herkes için katlanamaz bir şey olacağını da bildiğini ifade etti.



Ülkenin derin bir yas içinde birlikte olduğunu belirten Merkel, "Olay tüm ayrıntısıyla aydınlanacak. Yasaların öngördüğü en sert şekilde cezalandırılacak." dedi.



Merkel, ilgili bakanlar ve güvenlik birimlerinin başkanlarıyla olaya ilişkin şu ana kadarki bulguları ve olası sonuçları değerlendirmek amacıyla kısa bir süre sonra bir araya geleceğini bildirdi.



Cumhurbaşkanı Joachim Gauck, İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere ve Berlin Eyaleti Başbakanı Michael Müller ile sürekli temasta olduğunu anlatan Merkel, Müller ve Maiziere ile bugün olay yerine gideceğini de söyledi.



Merkel, Almanya’da özgür, birlikte ve açık bir şekilde yaşamak için güç bulacaklarını kaydetti.



Öte yanan Almanya İçişleri Bakanı Maiziere, bugün ülkedeki tüm resmi binalarda bayrakların yarıya indirilmesi talimatını verdi.