Noel pazarına girerek 12 kişinin ölümüne neden olan şüpheli öldürüldü

Almanya'da TIR ile Noel pazarına girerek 12 kişinin ölmesine neden olan şüpheli, İtalya'da öldürüldü

19 Aralık'ta Almanya'nın başkenti Berlin'de bir kişi Noel için kurulan pazara TIR ile girerek 12 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Olayda 49 kişi de yaralandı. Konuyla ilgili açıklama yapan İtalyan güvenlik birimleri, olayın zanlısı 24 yaşındaki Anis Amir'in Milano'da çıkan bir çatışmada öldürüldüğünü belirtti.



Alınan bilgiye göre polis İtalya'da rutin kontrol amaçlı bir treni durdurdu. Kimlik kontrolü yapan polis, Amir'den de kimliğini göstermesini istedi. Amir bunun üzerine silahını çıkardı ve 'Allahu Ekber' diye bağırarak polise ateş açtı.



Amir bir polisi de omzundan yaraladı. Çıkan çatışmada Amir ise vurularak öldürüldü.



Tunuslu zanlı Anis Amir, Noel pazarı saldırısından bu yana Avrupa genelinde aranıyordu.



