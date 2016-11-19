O görüntüden sonra NASA yayını kesti. Yoksa UFO mu?

Youtube aracılığı ile canlı yayın yapan NASA ekipleri, görüntüye parlak bir cisim girince yayını kesti

ABD Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Youtube kanalı ile Uluslararası Uzay İstasyonu’nundan canlı yayın yapmaya başladı. Ancak yayın sırasında karanlık içinde hızla ilerleyen parlak bir cisim göründü. Bunun üzerine NASA hemen yayını kesti.



NASA ekipleri Youtube üzerinden canlı yayın yaparken, karanlığın içinde hızla ilerleyen parlak bir cisim belirdi. Yaklaşık 2 saniye kadar görüntüde kalan cisim, daha sonra ortana kayboldu. NASA ise bu durumun hemen ardından canlı yayınını kesti. Ekran maviye dönerken, ekranda ise 'Lütfen beklemede kalın' yazısı göründü.



Görüntüler bunun bir UFO olup olmadığı tartışmalarına yol açarken, NASA ise konuyla ilgili bir açıklama yapmadı. Daha önce de benzer durumlar meydana gelmiş ve NASA yine hemen yayını kesmişti.