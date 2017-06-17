Obama'nın Küba anlaşmasını Trump iptal etti!

ABD Başkanı Donald Trump, kendisinden önceki Başkan Barack Obama’nın ABD-Küba ilişkilerine yeni bir boyut getiren ve ambargo altında bulunan Küba ile 50 yılı aşan aradan sonra diplomatik ilişkileri normalleştirme anlaşmasını tek taraflı olduğu gerekçesiyle iptal etti

ABD Başkanı Donald Trump ‘Yatırım ve turizmden elde edilen kar doğrudan orduya gidiyor. ABD dolarının Küba vatandaşlarını sömüren ve onları baskı altında tutan bir askeri yönetimi desteklemesini istemiyoruz. Derhal yürürlüğe girmek üzere, önceki ABD yönetiminin Küba ile yaptığı tek taraflı anlaşmayı iptal ediyorum’ dedi.



Trump, Obama yönetiminin Küba ile aldığı ilişkileri normalleştirme kararının yalnızca Küba hükümetinin çıkarlarına hizmet ettiğini ve anlaşmanın ne Küba ne de Amerika halkının çıkarlarını göz önünde bulundurmadığını savundu. İki ülke arasında büyükelçiliklerin görevlerini sürdüreceğini belirten Trump, ‘Küba'ya yapılan yatırımlar ve turizm, doğrudan askeri yönetime kazanç sağlıyor. Rejim parayı alıyor ve piyasayı denetimi altında tutuyor. Bir önceki yönetimin yürürlüğe koyduğu Başkanlık Kararnamesinin sonucunda Küba'da baskı, demokratik hareketlere ve barışa saldırı arttı’ diye konuştu. Trump, yakında özgür bir Küba’ya kavuşulacağını söyledi.



Seyahat ve ticaret alanındaki kısıtlamalar içeriyor

Diplomatik ilişkiler sürecek

Trump, Obama’nın tarihi olarak nitelendirilen Küba ile açık kapı politikasını adadaki "insan hakları ihlallerini” gerekçe göstererek iptal etti. Karar, seyahat ve ticaret alanındaki bazı kısıtlamalar içerse de iki ülke arasındaki ilişkileri tamamen kesmiyor.Havana’nın çok yakınındaki Miami’de, Kübalı Amerikalılara hitaben yeni Küba politikası hakkında konuşan Trump, eski başkan Obama'nın Küba ile "korkunç ve yanlış anlaşmasını" iptal ettiğini söyleyerek "Artık komünist baskı karşısında sessiz kalmayacağız” dedi.Trump’ın yeni Küba politikası kapsamında ABD vatandaşlarının Küba seyahatleriyle ilgili düzenlemeler sertleştirilecek. ABD vatandaşları ancak kültürel, dini ve akademik bir değişim programı söz konusu olduğunda ya da akrabalarını ziyaret etmek için Küba’ya gidebilecek.ABD’li turizm şirketlerinin ve pek çok alanda iş yapan Küba ordusuna ait iş yapan şirketlerin faaliyetleri ise sınırlandırılacak; Küba ordusu ve istihbarat servisine doğrudan ödeme yapılmasının yasaklanacak.Trump’un yeni Küba politikası her ne kadar pek çok alanda kısıtlamalar getirse de iki ülke arasındaki ilişkileri tamamen koparmıyor. ABD hükümeti, Küba ile diplomatik ilişkileri sürdürecek dolayısıyla başkent Havana’daki ABD Büyükelçiliği de açık kalmaya devam edecek.Küba ile iş yapma niyetindeki ABD’li iş insanları örgütü Engage Cuba, bu politika değişikliklerinin getireceği olumsuzluklarla ilgili bir rapor yayımlamıştı. Raporda Küba politikalarının tersine çevirmenin ABD ekonomisine 6.6 milyar dolara mal olacağı belirtilmişti.Obama başkanlık koltuğuna oturduktan sonra ABD - Küba arasında diplomatik ilişkileri yeniden başlatmıştı.