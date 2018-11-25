Öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdi, vahşice öldürüldü

Rusya'da 27 yaşındaki bir çocuk annesi ingilizce öğretmeni, cinsel ilişki yaşadığı öğrencisi tarafından işkence edilerek öldürüldü

Öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdi, vahşice öldürüldü
25 Kasım 2018 Pazar 11:20

Rusya'da 27 yaşındaki bir çocuk annesi İngilizce öğretmeni Anastasia Khrolenko, çalıştığı okuldaki müdürünün oğlu olan ve aynı zamanda öğrencisi olan 19 yaşındaki Dmitry Rybalchenko ile cinsel ilişki yaşadı.

19 yaşındaki öğrenci, öğretmeni arabasındaki şerit ile boğup kafasını taş ile ezdi. Rybalchenko, cinayete kaza süsü vermek için kadının üzerinden arabası ile geçti. Daha sonra cesedini köprüden nehire attı.Öğretmenini cesedi altı ay sonra balıkçılar tarafından bulundu.

KATİL ZANLISI TUTUKLANDI

Polis, katil zanlısı öğrenciyi sorguya çekince, Dmitry cinayeti işlediği itiraf etti. Mahkemeye çıkarılan Rybalchenko, 9 yıl 11 ay hapis cezası aldı.

Etiketler; #rusya #öğretmen cinayet #cinsel ilişki #öğrenciyle cinsel ilişki
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