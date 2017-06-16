Öğretmenler 36 gündür eylemde

Kolombiya Eğitimciler Federasyonu (FECODE), basında çıkan haberlerin aksine eğitimcilerin greve devam ettiğini duyurdu. FECODE başkanı Carlos Rivas, "Kolombiyalı öğretmenler için hükümetin onurlu bir çözüm bulmasını bekliyoruz" dedi. Eğitim Bakanlığı ile görüşmeleri sürerken grev 36. gününü tamamladı

FECODE başkanı Carlos Rivas, Kolombiya ve Latin Amerika basınında çıkan grevin bitirildiği yolundaki haberleri yalanlayarak "Her ne kadar uzlaşı için görüşmeleri sürdürsek de halen greve devam ediyoruz. Hükümetin, Kolombiyalı öğretmenler için onurlu bir çözüm bulması ve ülkede eğitim için ayrılmış kaynağın yeniden tanımlanması bekliyoruz” dedi.



Eğitimciler, maaş ve ek ücretlere zam da dahil olmak üzere ülkede eğitime ayrılan kaynağın arttırılmasını ve eğtim koşullarının iyileştirilmesini istiyor. Hükümet ise 10 yıllık eğitim harcamaları için ayrılan kaynağa yüzde 42’lik sabit ücret artışını da içeren eğitimcilerin taleplerini yerine getiremeyeceğini açıklamıştı.