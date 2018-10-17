Okulda patlama oldu: 18 ölü, 47 yaralı

Rusya tarafından ilhak edilen Kırım’da bir yüksekokulda gerçekleştirilen silahlı saldırı ve parça tesirli bombanın patlaması sonucu 18 kişi yaşamını yitirdi

Okulda patlama oldu: 18 ölü, 47 yaralı
17 Ekim 2018 Çarşamba 15:18

Rusya Ulusal Terörle Mücadele Komitesi tarafından yapılan açıklamaya göre, Kırım’da bir yüksekokulda patlama ve silahlı saldırı meydana geldi.

Yerel yetkililer, saldırıda 18 kişinin hayatını kaybettiğini, 47 kişinin yaralandığını bildirdi.

Rusya Soruşturma Komitesinden yapılan açıklamada, patlamaya parça tesirli bombanın neden olduğu kaydedildi.

Saldırıyı Kırım'ın Kerç şehrinden Vladislav Roslyakov adlı 18 yaşındaki bir öğrencinin gerçekleştirdiğini aktaran yerel yetkililer, saldırganın, saldırınının ardından intihar ettiğini söyledi.

Rusya Soruşturma Komitesi olayın "cinayet vakası" olarak ele alındığını belirtti.

Açıklamada, saldırıda hayatını kaybedenlerin çoğunun silah saldırısı nedeniyle öldükleri ifade edildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de olaya ilişkin yaptığı ilk açıklamada, saldırının gerekçelerinin detaylı şekilde araştırılacağını ve soruşturma sonucunun kamuoyuyla paylaşılacağını bildirdi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #kırım patlama #okul patlama #kırım
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