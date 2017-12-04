Okyanusa düşen köpeği kurtarmak isterken 3 kişi öldü!

ABD'de bir aile okyanustaki köpeği kurtarmaya çalışırken boğularak ölürken köpek kendi imkanlarıyla kıyıya çıktı

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bulunan Big Lagoon kıyısına giden ailenin köpeği, yüksek dalgalı okyanusa girip gözden uzaklaşınca aile üyeleri endişelendi. Ailenin genç oğlu, babasıyla beraber köpeği kurtarmak için okyanusa girdi. Köpeği bulamayan genç çocuk kıyıya çıktığında babasının hala dönmemiş olduğunu görünce endişelenip annesiyle beraber tekrar okyanusa girip hem babasını hem de köpeğini aramaya başladı.



ABD Parklar ve Bahçeler Müdürlüğü bölge şubesi olay yerine vardığında, hiçbir aile üyesinin kıyıya çıkmadığını fark etti. Aile ve köpek için başlatılan arama kurtarma çalışmaları sırasında, anne ve babanın okyanustaki yüksek dalgalar sebebiyle boğulduğu ve bedenlerinin kıyıya vurduğunu gören şube yöneticisi Dana Jones, "Aile üyeleri dalgalar tarafından okyanusa çekilmiş" dedi. Genç çocuk için devam eden arama çalışmalarına ise bölgedeki yoğun sis sebebiyle Cumartesi günü ara verildi.



Kayıp köpeğin, anne ve genç çocuk tekrar deniz girdikten sonra kendi imkanlarıyla kıyıya çıktığı ve sağlık durumunun iyi olduğu söylendi.



