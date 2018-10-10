Öldürülen gazetecinin katili eski boksör çıktı!

Bulgaristan'ın Rusçuk şehrinde 6 Ekim'de öldürülen gazeteci Viktoriya Marinova'nın katili eski boksör Almanya'da yakalanıp gözaltına alındığı bildirildi

Bulgaristan'ın kuzeydoğusundaki Rusçuk şehrinde 6 Ekim'de tezavüz edildikten sonra öldürülen gazeteci Viktoriya Marinova'nın katilinin Almanya'da yakalanıp gözaltına alındığı bildirildi. Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Cumhuriyet Başsavcısı Sotir Tzatzarov ve İçişleri Bakanı Mladen Marinov, Başbakanlıkta düzenledikleri ortak basın toplantısında zanlının 21 yaşındaki eski boksör Severin Krasimirov olduğunu açıkladı.



KATİL ESKİ ESKİ BOKSÖR

Başsavcı Tzatzarov, cinayetle ilgili Marinova'nın profesyonel ve özel yaşamına dek muhtemel tüm nedenlerin soruşturulduğu ancak ilk belirlemelerin saldırının "anlık bir olay" olduğunu gösterdiğini belirtti. Verilen bilgiye göre gazeteci Marinova, Tuna nehri kenarında yaptığı rutin koşu sırasında saldırıya uğradı. Krasimirov'un eski boksör olduğu ve eyleme geçmeden önce büyük miktarda alkol aldığı kaydedildi. Tzatzarov, Marinova'ya tecavüz eden ve yumruklayarak öldüren saldırganın suçlu bulunması durumunda 20 yıla kadar veya ömür boyu hapis cezası alabileceğini duyurdu.



ALMANYA'DA YAKALANDI

Başbakan Boyko Borisov da, yapılan DNA testlerinin Marinova'nın katilinin Krasimirov olduğunu yüzde 100 kanıtladığını söyledi. Severin Krasimirov'un 7 Ekim'de annesinin bulunduğu Almanya'ya gittiği açıklandı. Almanya'da mahkemede ifadesi alınacak Krasimirov'un Bulgaristan'a getirilmesi ve yargılanması için gerekli prosedürlerin sürdürüldüğü duyuruldu.

Marinova, Rusçuk'ta TVN televizyonunda çalışıyordu.