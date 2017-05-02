'Ölmek istiyorum' diyordu, 146 yaşında öldü

Dünyanın en yaşlı insanı olduğu ileri sürülen Endonezyalı Mbah Gotho (146), Cava eyaletine bağlı Sragen kentinde hayata veda etti.



Son yıllarda sık sık artık ölmek istediğini dile getiren Gotho, evinde vefat etti.



Gotho,12 Nisan'da kötüleşen sağlığı nedeniyle hastaneye kaldırılmış, ancak 6 gün sonra kendi isteğiyle taburcu edilmişti.



Yakınları, Gotho'nun taburcu edildikten sonra çok az yemek yediğini söyledi.



Gotho, Cava'nın merkezindeki köyünde defnedildi.



"Dünyanın en yaşlı insanı"

Ölmek istiyordu