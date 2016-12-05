Otelde çıkan yangından böyle kurtulmaya çalıştılar

Pakistan'ın Karaçi kentindeki bir otelde yangın çıktı. Yangında 11 kişi hayatını kaybederken, 75 kişi de yaralandı

Pakistan'ın Karaçi kentindeki lüks bir otelde yangın çıktı. Yangının zemin kattaki mutfak bölümünde çıktığı öğrenildi. Yangında 11 kişi hayatını kaybederken, 75 kişi ise yaralı kurtuldu.



Regent Plaza Hotel'deki yangının sebebi ise henüz belirlenemedi. Alınan bilgiye göre yangından kurtulmak isteyen bazı müşteriler, camlardan atlamak durumunda kaldı. Camdan atlayan insanların vücutlarında kesikler oluştuğu bazı kişilerin de dumandan etkilendikleri öğrenildi.



Yapılan açıklamada yangın alarmının da çalışmadığı öğrenildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, itfaiye yetkilileri ölümlerin büyük çoğunluğunun dumandan zehirlenme nedeniyle olduğunu açıkladı.