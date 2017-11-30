Ötenaziye 'evet' dediler

Ölümcül hasta olanların yasal yollardan tıbbi destekle hayatlarına son vermesi anlamına gelen ötenaziyi yasallaştıran ülkelere Avustralya da katıldı. Avustralya’nın Victoria eyaleti ülkede ötenaziyi yasallaştıran ilk eyalet oldu

Ölümcül hastalığı olanların kendi hayatını sonlandırmaya karar vermesi üzerine uygulanan tıbbi destekle ölüm sürecine ötenazi deniliyor. Ötenazi ülkelerde teker teker yasal hale getiriliyor.



Ötenaziyi yasal hale getiren bölgelerden biri de Avustralya'nın Victoria eyaleti oldu. Babasını kaybettikten sonra ötenaziyi destekleyeme başlayan eyaletin Başbakanı Daniel Andrews, ötenazinin yasal olmasının ardından “Bugün bir reform günü, şefkat günü, ölümcül hasta olanlara kendi hayatlarını kontrol etme şansı verdiğimiz gün” açıklaması yaptı.



Yasa, senatodan 18 hayır oyu alırken, 22 de evet oyu aldı. 47 meclis üyesi de ötenaziye destek verirken, 37 üye ise desteklemedi.



Ötenazinin kabul edilmesinin ardından Twitter hesabından bir açıklama yapan Victoria eyaleti Sağlık Bakanı Jill Hennessy, “Zafer! Şefkatli bir eyaletiz!” dedi.



Türkiye'de kesinlikle yasak olan uygulama, Belçika, Lüksemburg, Hollanda ve Kanada gibi ülkelerde ise serbest. ABD'nin ise Washington, Oregon, Montana ve Vermond eyaletlerinde ötenazi uygulanabiliyor. Ötenaziyi ilk yasal hale getiren ülke ise Hollanda. Hollanda ve Belçika'da 12 yaşından büyük çocuklar için ötenazi uygulanabiliyor.