Otostop çeken gence, kadınlardan tecavüz!

25 yaşındaki bir genç, otostop yaparak bindiği araçtaki iki kadının tecavüzüne uğradı

Olay Güney Afrika'da meydana geldi. Alınan bilgiye göre 25 yaşındaki bir genç Limpopo eyaletinde bulunan Polokwane şehrinde otostop çekerek iki orta yaşlı kadının olduğu bir araca bindi.



Kısa bir süre araçla gittikten sonra kadınlar gence silah çekerek bilinmeyen bir madde içirdi. Kadınlar daha sonra da gence tecavüz etti.



Daha sonra kadınlar genci yol kenarına atarak olay yerinden uzaklaştı. Yoldan geçenler yaralı genci farkedince yardıma koştu. 25 yaşındaki genç hastaneye kaldırıldı. Yaralı olduğu belirlenen gencin durumunun da ciddi olduğu açıklandı.



Polis sperm bankasını araştırıyor

Alınan bilgiye göre benzer bir olay daha önce de meydana geldi. Geçen ay da aynı bölgede bir öğretmen iki kadının tecavüzüne uğradı. Öğretmenin spermlerinin ise sperm bankasına satıldığı ortaya çıktı. Bu yüzden polis tecavüzcü kadınları yakalamak için sperm satılan merkezlerde arama yapıyor.