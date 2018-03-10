Parasız kalan adam 15 aylık bebeğini sattı!

Çin'de yaşayan bir adam, iki çocuğuna bakacak parası kalmayınca 15 aylık bebeğini internet üzerinden sattı. Çocuğun dedesinin durumu fark etmesi üzerine bebek kurtarıldı

Parasız kalan adam 15 aylık bebeğini sattı!

Çin'de 22 yaşındaki babası tarafından 4 bin 200 sterlin (yaklaşık 22 bin TL) satılan 15 aylık çocuk, dedesi tarafından kurtarıldı.

Bebeğin dedesi torununa kavuştuğunda ise gözyaşlarını tutamadı...

Bebeğini satan babanın evde iki oğluna bakmak zorunda kaldığı için bunaldığı ve para kazanamadığı için de öfkelenerek oğlunu satmaya karar verdiği öğrenildi. Babası tarafından evinden 124 mil uzaklıktaki Jinan'a, yeni ailesine teslim edilen çocuk bir süre burada yaşadı.

Büyükbaba, Ay yeni yılını kutlamak için Tengzhou'ya dönünce torunlarından birinin olmadığını fark edince oğlunu sorgulayıp gerçeği öğrendi. Olayı polise bildiren büyükbaba, talihsiz çocuğun bulunmasını sağladı.

Polis kısa süre içerisinde çocuğu bulup büyükbabasına teslim ederken, baba ve çocuğu satın alan aile çocuk kaçakçılığı suçlamasıyla hakim karşısına çıkacak.

Etiketler; #çin #bebeğini sattı #haber
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