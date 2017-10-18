Penguen, reklam afişine aşık olursa...

Japonya’nın Miyashiro kendindeki Tobu Hayvanat Bahçesi’nde yaşayan 21 yaşındaki penguen Grape, anime bir penguen karaktere aşık oldu ve ölene kadar karakterin ayaklı görselinin yanından ayrılmadı

Yaşlı Humboldt pengueni bu yılın başlarında bir reklam afişinde yanına yerleştirilen anime karaktere aşık olup yanından ayrılmadan büyümesiyle internet yıldızı haline gelmişti. İnsana benzetilen dişi penguen karakteri Kemono Friends adlı çizgi dizideki Hululu karakteri.

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