Penguen, reklam afişine aşık olursa...

Yaşlı Humboldt pengueni bu yılın başlarında bir reklam afişinde yanına yerleştirilen anime karaktere aşık olup yanından ayrılmadan büyümesiyle internet yıldızı haline gelmişti. İnsana benzetilen dişi penguen karakteri Kemono Friends adlı çizgi dizideki Hululu karakteri.
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