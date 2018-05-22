PKK ile çatışma çıktı: 2 asker şehit oldu

Irak'ın kuzeyinde yürütülen askeri operasyon sırasında bölücü terör örgütleri mensupları ile çıkan çatışmada 2 asker şehit oldu, 2 asker ise yaralandı

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada Irak'ın kuzeyinde sürdürülen operasyon kapsamında Silahlı Kuvvetler ile Bölücü Terör Örgütü mensupları arasında çatışma çıktı. çatışmada 2 asker şehit olurken, 2 asker de yaralandı. Genelkurmay'dan konu ile ilgili yapılan açıklama şöyle:

"21 Mayıs 2018 tarihinde Irak kuzeyinde operasyon icra eden unsurlarımıza, bölücü terör örgütü mensupları tarafından gerçekleştirilen saldırı sonucunda iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, iki kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz.

Türk Silahlı Kuvvetleri asil Türk milletinden almış olduğu güç ile tüm terör örgütleriyle mücadelesine en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir."

Kırıkkale'ye şehit ateşi düştü

Irak'ın kuzeyinde sürdürülen operasyon kapsamında bölücü Terör Örgütü mensupları ile çıkan çatışmada şehit olan 2 askerden Uzman Çavuş Mehmet Türken'in Kırıkkale'deki baba ocağına ateş düştü.

Irak'ın kuzeyinde sürdürülen operasyonda bugün Türk Silahlı Kuvvetler unsurları ile bir grup Bölücü Terör Örgütü mensupları arasında çatışma çıktı. Çatışmada şehit olan askerlerden Uzman Çavuş Mehmet Türken'in, Kırıkkale'nin Keskin ilçesine bağlı Keskin’in Maden Mahallesi Aslan sokakta oturan Hatice-Yaşar Türken çiftine acı haber askeri heyet tarafından verildi. Çocuklarının şehadet haberini alan Türken çifti, rahatsızlandı. Sinir krizi geçirdiği belirlenen Hatice-Yaşar Türken çifti, eve gelen sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Keskin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bu arada şehit haberini alan yakınları ve komşuları Türken çiftinin evine taziyeye geldi. Eve ve mahalleye Türk bayrakları asıldı.

Evli ve ikiz çocuk babası olan şehit Uzman Çavuş Mehmet Türken'in, yarın öğlen kılınacak namazdan sonra Keskin İlçe Mezarlığı'nda defnedileceği belirtildi.

Mersin'e şehit ateşi düştü

Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Musa Sayan’ın (28) Mersin'in Tarsus ilçesinde yaşayan ailesine acı haber ulaştı.

Uzman Çavuş Musa Sayan’ın şehit olduğu haberini, Tarsus ilçesi Sayköyü Mahallesi'nde oturan annesi Elif ve babası Cumali Sayan'a, Kaymakam Yüksel Ünal ve Belediye Başkanı Şevket Can, sağlık ekibi eşliğinde verdi. Haberi alan Sayan çifti, gözyaşlarına boğuldu. Şehit Musa Sayan'ın baba ocağına Türk bayrakları asıldı. Sayan ailesinin evi, taziyeye gelen yakınları ve komşularıyla doldu.

Evli ve 6 aylık bir bebeği olan şehit Uzman Çavuş Musa Sayan'ın bir kardeşinin de Balıkesir’de uzman onbaşı olarak görev yaptığı belirtildi.

Şehit Sayan'ın cenazesi, bugün Ulu Cami’de düzenlenecek törenin ardından Tarsus Şehitliği’nde toprağa verilecek.