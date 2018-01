Protestocular, İslam Cumhuriyeti değil Cumhuriyet istiyor

Sosyal medya sitelerinde paylaşılan videolarda İran’da göstericilerin "İran İslam Cumhuriyeti" değil "İran Cumhuriyeti" istediklerini bağırdıkları anlar görüntülendi

Why There Is No God (Neden Tanrı Yok?) adlı kitabın yazarı ve bir ateist olan Armin Navabi tarafından Twitter’da paylaşılan videolara göre göstericiler “reformcu” özelliğiyle iktidara gelen Hassan Rouhani liderdiğindeki reformcuları da muhafazakarlarla aynı kefeye koyuyor ve “Reformcular, muhafazakarlar, vaktiniz doldu” diye bağırıyor. Navabi ve birçok İranlı reformcuların sadece insanları susturmak için yalan reform vaatlerinde bulunduğuna inanmaya başladı.



Yine sosyal medyada paylaşılan bir videoda rejim muhafızlarından birinin söyleyeceği bir söz için göstericiler birbirlerini susturuyor ve muhafız, “Ben sizinle savaşmak için asker olmadım” diye göstericilere sesleniyor. Göstericiler de rejim muhafızına, “Gel bizim yanımızda dur, gel bizim yanımızda dur” diyerek destek çağrısı yapıyor.



İran’daki protestolarda başörtüsünü çıkartıp sallayan kadının görüntülendiği ve binlerce kez paylaşılan kısa video da Armin Navabi tarafından paylaşılmıştı. Bazı sosyal medya kullanıcıları yaptıkları yorumlarda, “Bu kadın gerçek bir kahraman”, “Yılın insanı 2017” ve “Harika bir cesaret” gibi ifadeler kullanarak kadının cesaretini takdir etmişti.