Putin: Ankara endişe etmesin, silah vermeyeceğiz!

Rusya Devlet Başkanı Putin, "Suriye'de Kürtlerle çalışmayı sürdüreceğiz. Bu konuda Ankara endişe etmesin, Suriyeli Kürtlere silah vermeyeceğiz." açıklamasını yaptı

ABD'nin terör örgütü YPG'ye ağır silah verme kararının yankıları sürerken, Rusya Devlet Başkanı Putin'den önemli bir açıklama geldi. Putin, "Suriye'de Kürtlerle çalışmayı sürdüreceğiz. Bu konuda Ankara'nın endişe etmesi için sebep yok. Suriyeli Kürtlere silah vermeyeceğiz." dedi.



Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen 'Kuşak ve Yol Forumu'nun ardından basın toplantısı düzenleyen Putin, Suriye'deki Kürt güçlerinin terörle mücadelede kilit önemde olduğunu belirtti.



Suriye'deki Kürt gruplarla çalışma düzeyinde temaslarını koruyacaklarını söyleyen Putin, bunun, Türkiye'nin endişelenmesine neden olmaması gerektiğini kaydetti.



Açıklamanın Erdoğan-Trump görüşmesinin öncesinde yapılması dikkat çekti.