Putin'den 15 Temmuz yorumu: Habersiz olmaları imkansız

Rusya Devlet Başkanı Putin 15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili, "Gülen bu darbe girişiminde gerçekten yer aldıysa ABD istihbarat güçlerinin bundan habersiz olması imkansız" ifadelerini kullandı

Putin'den 15 Temmuz yorumu: Habersiz olmaları imkansız

'The Putin Interviews' (Putin Röportajları) belgesel filmi için ABD'li ünlü yönetmen Oliver Stone'a demeç veren Putin, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin şu ifadeleri kullandı: "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD’nin darbe girişiminde yer aldığını hiçbir zaman bana söylemedi. Ama ben şu mantıktan yola çıkabilirim: Eğer Gülen, gerçekten de darbe girişiminde yer aldıysa ki bu konuda bir fikrim yok-, o zaman ABD istihbarat güçlerinin olup bitenlerden haberdar olmamasını tasavvur etmek çok zor."

Konuşmasında İncirlik'e de değinen Putin, "Bu arada Amerikan Hava Kuvvetleri, Türkiye’de İncirlik üssünde bulunuyor. Ki İncirlik’teki askerler darbe girişiminde faal görev aldılar" dedi.

Türkiye’de ABD’nin taktik nükleer silahlarının bulunduğunu ve darbe girişimi nedeniyle bu konudaki endişesini de dile getiren Putin, “Böyle dramatik olaylar yaşandığı zaman, akla şu soru işareti geliyor: Bu nükleer silahların başına neler gelebilir?”


 

Etiketler; #15 temmuz #putin #gülen
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