Putin'den ABD saldırısı ile ilgili ilk açıklama

Rusya'dan ABD'nin Suriye saldırısına ilişkin ilk açıklama geldi

Dünya yeni güne ABD'nin Suriye'yi vurduğu haberi ile uyandı. Büyük yankı uyandıran gelişmeye Suriye'nin müttefiki Rusya 'dan tepki geldi. Putin konuyla ilgili yaptığı ilk açıklamada, saldırının ABD ile olan ilişkilere zarar verdiğini söyledi.



AKILALMAZ BİR ŞEY



''OLUMSUZ SONUÇLARI OLACAK''

Geçtiğimiz günlerde İdlib'e kimyasal saldırı düzenlemekle suçlanan Esad yönetimine ABD'den karşılık geldi. ABD, füzelerle Suriye'nin hava üssünü vurdu. Başkan Donald Trump'ın emriyle yapılan saldırı Dünya'da büyük yankı buldu.Saldırı ile ilgili Rusya Devlet Başkanı Putin'den de ilk açıklama geldi. Putin yaptığı açıklamada, saldırının ABD ile ilişkilerine zarar verdiğini söyledi.Konuyla ilgili açıklama yapan Kremlin Basın Sözcüsü Dmitriy Peskov da "Egemen bir devletin uluslararası haklarının ihlalidir. Yapay sebeplerle düzenlenmiş saldırıdır." cümlesini kullandı.Öte yandan Rusya Federasyon Konseyi Savunma ve Güvenlik Komitesi de BMGK'yı konuya ilişkin acil toplantı yapmaya çağırdı.Saldırı ile ilgili açıklama yapan Rusya Devlet Duması Savunma Komitesi Bakan Yardımcısı da DEAŞ'la mücadele eden güçlere yönelik saldırı düzenlendiğini ve askeri üsse düzenlenen saldırının akılalmaz bir şey olduğunu söyledi. Bakan Yardımcısı, ABD'nin DEAŞ'la mı savaştığını yoksa DEAŞ ile mücadele edenlerle mi savaştığını sordu.Öte yandan Rusya'nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Vladimir Safronkov, ABD'nin Suriye'ye askeri müdahalesinin "olumsuz sonuçları" olacağını söyledi.Safronkov, BM Güvenlik Konseyi'nde İdlib kentinde düzenlen kimyasal saldırının görüşüldüğü kapalı oturumun ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.Vladimir Safronkov, askeri müdahalenin "olumsuz sonuçlarından bu şüpheli ve trajik girişimi başlatanların sorumlu olacağı" uyarısında bulundu.Olumsuz sonuçların ne olacağının sorulması üzerine Safronkov, "Irak'a Libya'ya bakın." cevabını verdi.