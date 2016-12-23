Putin'den Karlov cinayeti açıklaması: İkna olmaya başladım

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Büyükelçi suikastı ile ilgili açıklama yaptı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus Büyükelçi Andrey Karlov suikasti ile ilgili açıklama yaptı. Konuyla ilgili soruları yanıtlayan Putin, Karlov'un öldürülmesinin Rusya-Türkiye ilişkilerini bozmak için olduğunu söyledi. Bu ihtimale daha önce şüphe ile baktığını açıklayan Putin, ancak artık ikna olmaya başladığını söyledi.



Rus uçağının düşürülmesi ile ilgili de konuşan Putin, uçağı düşürme emrinin arkasında Türk liderliğinin olduğu konusundaki düşüncesini de değiştirdiğini açıkladı. Putin, Karlov cinayetinin Rusya ve Türkiye arasındaki ilişkileri de bozmayacağını söyledi.



Putin, 'aşırı görüşlüler' olarak nitelendirdiği bir grubun da Türk ordusuna derin bir şekilde yuvalanmış olduğu yorumunda bulundu.



HALEP AÇIKLAMASI



Halep'teki tahliyelerle ilgili de açıklama yapan Putin, bunun en büyük insanı operasyon olduğunu ve 100 bin kişinin tahliye edildiğini söyledi. Bunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad olmadan başarılamayacağını da belirten Putin, bundan sonraki adımın ise ateşkesi tam anlamıyla kalıcı kılmak olduğu vurgusunu yaptı.