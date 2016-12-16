Putin: Erdoğan ile anlaştık

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye konusundaki barış görüşmelerinin, Kazakistan'ın başkenti Astana'da sürdürülmesi konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile anlaştıklarını açıkladı

Putin: Erdoğan ile anlaştık

Ruya lideri Putin, Astana'daki görüşmelerin, İsviçre'nin Cenevre kentinde Birleşmiş Milletler aracılığında yapılan müzakerelere ek olarak gerçekleştirileceğini belirtti.

Putin, Rusya'nın amacının, Suriye'de ülke çapında ateşkes sağlamak olduğunu ifade etti.

Japonya ziyareti sırasında düzenlediği basın toplantısında konuşan Putin'in açıklamalarını, Reuters haber ajansı duyurdu.

Etiketler; #putin #erdoğan
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