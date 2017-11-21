Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Suriye lideri Beşşar Esad, Rusya'da bir görüşme yaptı

Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad, dün Rusya'da Putin'i ziyaret etti. Putin, Esad'ı sarılarak karşıladı. Görüşme ile ilgili Kremlin'den yapılan açıklamada Putin'in Esad'ı Suriye'de terörizmle mücadele konusunda tebrik etti.



Terör sorununun çözümünden sonra önemli olanın Suriye'de barışçıl siyasi uzlaşma olduğunu belirten Putin, Astana zirvesinin de Suriye'deki muhalefetle diyolog kurulması konusuna olanak sağladığını belirtti.





Suriye’de siyasi sürecin ana hatlarının belirlenmesi gerektiğine işaret eden Putin, “Suriye Ulusal Diyalog Kongresi ile ilgili görüşlerinizi de merak ediyorum. BM’nin himayesi altında yürütülecek siyasi süreçte sizin de bakış açınız önem taşıyor.” ifadelerini kullandı.





Esad ise Suriye'de siyasi süreci destekleyecek tüm taraflarla diyaloga hazır olduklarını söyledi. Esad, ülkesindeki siyasi sürece dış güçlerin müdahil olmaması konusunda da Rusya'nın desteğine ihtiyaçları olduğuna vurgu yaptı.