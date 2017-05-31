Putin imzayı attı, kısıtlamalar kalkıyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye'ye ve Türk vatandaşlarına yönelik bazı ekonomik kısıtlamaları iptal eden kararnameyi imzaladı

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Putin, Rus uçağının düşürülmesinin ardından uygulamaya koyulan bazı ekonomik kısıtlamaların kaldırılmasını öngören kararnameyi imzaladı. Buna göre Putin, Türk şirketlerinin Rusya topraklarında iş yapmasına ve Türk vatandaşlarının Rusya'da istihdam edilmesine ilişkin kısıtlamaları kaldırdı.



Putin, vizesiz olarak Rusya'ya seyahat edebilecek Türk vatandaşlarının kapsamını da genişletti.



Buna göre, uçak mürettebatında yer alan Türk vatandaşları, Rusya'ya kısa süreli iş seyahati için giriş yapacak hizmet pasaportu sahibi Türk vatandaşları, Rusya'daki Türk diplomatik temsilciliklerine atanan Türk vatandaşları ve aileleri vizesiz olarak Rusya'ya giriş yapabilecek.