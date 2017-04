Referandum sonuçlarına Dünya'dan bakış!

Referandum sonuçları Türkiye'de olduğu kadar Dünya'da da yankı buldu

Referandum sonuçlarında evet ve hayır arasındaki farkın az olması Türkiye 'de olduğu kadar dünya da gündem oldu. İngiliz The Times, Erdoğan ve AK Parti için önemli İstanbul ilçelerinden Üsküdar'da yüzde 53 hayır çıkmasının 'sembolik bir darbe' anlamına geldiğini ileri sürdü.



FINANCIAL TIMES: ERDOĞAN'IN 2019 SEÇİMLERİ ÖNCESİ ONARMASI GEREKEN ÇATLAKLAR VAR

TIMES: ERDOĞAN'IN ZAFERİ GERİDE 'BÖLÜNMÜŞ BİR TÜRKİYE' BIRAKTI

ÜSKÜDAR'DA YÜZDE 53 HAYIR OYU 'SEMBOLİK BİR DARBE'

FOREIGN AFFAIRS: MUHALEFET ŞİMDİDEN...

İngiltere basınından The Times, Financial Times, Guardian ve Foreign Affairs analizleri özetle şöyle:Guardian gazetesinin Orta Doğu muhabiri Martin Chulov İstanbul'dan yazdığı görüş yazısında, "Yeni yasalara verilen sınırdaki destek Türkiye ve AK Parti içindeki bölünmeyi derinleştirebilir" ifadesi yer aldı. Görüş yazısında, referandumda "Evet" ile "Hayır" oyları arasındaki farkın Erdoğan'ın beklediğinden daha az olduğu belirtildi ve muhalefetin de itirazları göz önüne alındığında bunun, referandum sonucunun ülkede gerçekten kabul gördüğüne ilişkin sorular doğurduğu kaydedildi. Yazıda ayrıca, "Eğer yeni kanunlar kabul edilirse, denetim ve denge zayıflatılacak, güçler ayrılığı neredeyse hiçe indirgenecek" ifadeleri yer aldı. Yazı şöyle devam etti: "Meclis denetimi yerine bir kişinin isteği geçecek, bu kişi de mevcut dönemi haricinde 5 yıllık iki dönem için başkan olarak seçilebilecek. Eğer Meclis ikinci döneminde erken seçim çağrısı yaparsa, başkan üçüncü bir dönem için tekrar aday olabilecek. Bu onu, 14 yıllık görev süresinin üstüne, 2034'e kadar görevde tutabilir."Yazıda ülkenin giderek daha fazla bir şekilde yakında ve uzakta düşmanlarının olduğuna inandığı, Avrupa'ya şüpheyle baktığı ve ABD'yi de Fethullah Gülen'i iade etmemesi nedeniyle iç huzuru bozan bir ülke şeklinde gördüğü belirtildi. "Evet" kampanyasının İstanbul ve Ankara'da kaybedildiği belirtilen yazıda "Ülke genelindeki kentli muhafazakarlar da yeni kanunlar için istenilenden daha az heyecanlıydı" denildi. Yazıda "AKP kademelerinde dün gece coşku yoktu"İngiliz Financial Times (FT) gazetesi, Türkiye'deki anayasa değişikliği referandumu ile ilgili analiz-haberinde üç büyük şehirden "Hayır" oyu çıkmasının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir mesaj verdiğini yazdı. Gazeteye göre 2019 yılındaki seçimler öncesi, Erdoğan'ın onarması gereken çatlaklar var. FT, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın desteklediği "Evet" kampanyasının referandumu kazanmasına karşın tahmin edilen daha düşük bir oy aldığına dikkat çekti.Gazetenin Türkiye muhabiri Mehul Srivastava'nın imzasını taşıyan haberde, Türkiye'de referanduma götürülen yeni anayasa maddelerinin cumhurbaşkanına büyük bir politik dokunulmazlık sağladığı, ayrıca yargı ve bütçe konularında da yeni yetkiler verdiği belirtildi. Avrupa Konseyi'nin değişikliği, "Türkiye'nin demokrasi geleneğine ters yönde bir adım" olarak nitelendirdiğine de değinildi.Erdoğan'ın kampanya sürecindeki tüm desteğine rağmen AK Parti'nin ilk kez İstanbul'da bir seçimi kaybetmesinin ise yatırımcıların ülkeye yönelik risk algısını olumsuz etkilemeyeceğini belirten FT, piyasalarda 15 Temmuz'dan bu yana değer kaybeden Türk Lirası'nın politik belirsizliğin sona ermesinin ardından rahat bir nefes almasının beklendiğini ifade etti.İngiliz Times gazetesi, anayasa değişikliği referandumuna geniş yer ayırdığı haberinde "Erdoğan'ın zaferinin bölünmüş bir Türkiye geride bıraktığını" yazdı. Gazetenin İstanbul muhabiri Hannah Lucinda Smith'in haberinde, Erdoğan'ın "bıçak sırtı" bir referandum süreci sonrası zafer ilan ettiği ancak oylamaların yeniden sayılması yönündeki çağrılar düşünüldüğünde, sonuçların toplumda ayrışmayı derinleştirebileceği belirtildi.Haberde, "Muhalifler Türk liderin zaferinin, modern Türkiye'nin babası Mustafa Kemal Atatürk'ün mirası için ölüm çanları anlamına geleceğinden korkuyor" ifadeleri yer aldı.Times muhabiri, Erdoğan'ın büyüdüğü İstanbul'un Kasımpaşa ilçesindeki referandum sonrası kutlamalara ilişkin izlenimlerine de yer verdi: "Sonuçlar gelirken, Erdoğan'ın halen kahraman olarak görüldüğü Kasımpaşa'da bir kahvehanede erkekler toplanmış. Sürücüler arabalarına astıkları ve Erdoğan'ın portresinin olduğu bayraklarıyla korna çalıyor. "Adını vermek istemeyen yaşlı bir adam cebinden bir fotoğraf çıkararak, 'Bu kim biliyor musun?' diye soruyor. Fotoğraf 1453'te İstanbul'u fetheden Fatih Sultan Mehmet'e ait. Arkasını çevirdiğindeyse Erdoğan'ın fotoğrafı var. Erdoğan için 'O ikinci Sultan Mehmet' diyor."Analizde İstanbul'da çoğunluğu muhafazakarların oluşturduğu Üsküdar'da seçmenlerin yüzde 53'ünün 'Hayır' oyu verdiği ve bunun "büyük bir sembolik darbe" olduğuna dikkat çekildi. Yazıda 'Evet' diyenlerin 'istikrar' ve 'güvenlik' endişelerine de yer verildi.ABD’ye yayın yapan Foreign Affairs (FA) dergisine göre referandum galibiyeti içeriğinde Cumhurbaşkanı Erdoğan için büyük yenilgiler de barındırıyor.Foreign Affairs, bu tablonun Türkiye'yi her zaman olduğundan daha fazla bölünmüş gösterdiğini belirtti.Muhalefetin seçim sonucuna şimdiden itiraz etmeye başlamasının da dikkate değer olduğu söylenirken, elde edilen sonucun ülkenin siyasi ve sosyal dokusuna zarar verme potansiyeli olduğunun altı çizildi.