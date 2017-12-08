Reza Zarrab'a bu kez tecavüz suçlaması!

ABD'de tutuklanan sonra da tanık olmaya kabul eden Reza Zarrab hakkında şok bir iddia ortaya atıldı. Zarrab'ın hücre arkadaşı bir mahkum, cinsel istismara uğradığı gerekçesiyle dava açtı

İran asıllı Türk vatandaşı Reza Zarrab, eşi ve kızıyla Amerika'ya gidişince gözaltına alınmış ve uzun bir tutukluluktan sonra itirafçı olmaya kabul ederek mahkemede önemli açıklamalar yapmıştı.



Zarrab'la ilgili şimdi ise yeni bir iddia daha ortaya atıldı. Zarrab'ın Manhattan'da kaldığı cezaevinde aynı hücreyi paylaştığı mahkum, Zarrab'ın kendisine cinsel istismarda bulunduğunu söyledi. Mahkum Zarrab'a dava açarken, Zarrab'ın avukatı ise iddiaların gerçek olmadığını ve çirkin olduğunu açıkladı.



Alınan bilgiye göre Zarrab'la aynı hücreyi paylaşan mahkum 62 yaşındaki F.J., tecavüze Kasım 2016 ile Mart 2017 tarihleri arasında maruz kaldı. Fildişi Sahili Vatanadaşı olan F.J., Zarrab'ın kendisine bir avukat tutma ve ailesine para gönderme teklifinde bulunduğunu da söyledi. 8 Mart tarihinde Zarrab'ın saldırısına uğradığını anlatan mahkum, bağırdığını ve sadece kendisinin değil diğer mahkumların da cezaevi yönetimine şikayetçi olduğunu iddia etti.



F.J. korktuğu ve utandığı için ilk etapta şikayetçi olamadığını ileri sürerken, avukatı ise cezaevi yönetiminin konuya dair soruşturma açtığını ancak delil bulamadığını söyledi.