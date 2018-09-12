Reza Zarrab böyle görüntülendi!

İran'a yönelik yaptırımların ihlal edilmesiyle ilgili ABD'deki davada tanık konumunda olan Reza Zarrab, New York'ta bir kadınla görüntülendi

İran'a yönelik yaptırımların ABD yaptırımlarını ihlal eden ve konuyla ilgili görülen davada tanık konumunda suçunu itiraf eden Reza Zarrab, New York'ta bir kadınla görüntülendi.

FBI ajanları tarafından sıkı bir şekilde takip edilen Zarrab, New York'ta ortaya çıktı.

New York'ta ünlü Nobu restoranında yanında bir kadınla suşi yiyen İran asıllı Türk vatandaşı Zarrab, görüntülendiğini fark edince rahatsız olup mekandan ayrıldı.

Bir Türk müşterinin çektiği fotoğraf sonrası ardından Türkçe konuşmaları duyan Zarrab restorandan ayrılıyor. Koruma olduğu sanılan iki erkek de Zarrab'ın ardından restoranı terk ediyor.