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    • Reza Zarrab, darbeyi öne sürdü 'reddi hakim' istedi

    Kara para aklama, bankacılık sahtekarlığı ve ABD'nin İran'a karşı uyguladığı yaptırımları delme suçlamaları ile New York'ta tutuklu olarak yargılanan İran asıllı işadamı Reza Zarrab, 'reddi hakim' talebinde bulundu

    31 Ağustos 2016 Çarşamba 09:04
    Reza Zarrab, darbeyi öne sürdü 'reddi hakim' istedi
    Reza Zarrab'ın avukatları tarafından bugün mahkemeye sunulan dilekçede, Yargıç Richard Berman'ın Mayıs 2014'te İstanbul'da düzenlenen “Adalet ve Hukuk Devleti" konulu uluslararası sempozyuma katıldığı belirtilerek “Yaptığımız araştırmalara göre, Türkiye'de son günlerde darbe girişimi ile ilgili yaşanan gelişmeler ışığında, ne yazık ki mahkemenin taraf tutmasının kaçınılmaz olduğu bir görünüm ortaya çıkacaktır. Zarrab, bundan dolayı reddi hakim talebinde bulunuyor" denildi.

    Zarrab'ın avukatları, Berman'ın sempozyum sonrası Türk basınına verdiği röportajlara ve Zarrab'ın yargılandığı 17 Aralık soruşturmasına atfen açıklamalarda bulunduğuna dikkat çekti.

    6 Eylül'de tekrar hakim karşısında

    Zarrab'ın New York'ta nisan ayında yapılan ilk duruşmasında Hakim Berman, konuşmasına İstanbul'da katıldığı sempozyumu detaylı bir şekilde anlatarak başlamıştı. Zarrab'ın avukatı Benjamin Brahman da Berman'ın sempozyuma katılmasını 'tarafsız olmasını etkilemeyecek' şeklinde değerlendirmişti. Zarrab, 6 Eylül'de yine yargıç karşısına çıkacak.
    Haber Kaynağı: DHA
    Anahtar Kelimeler: Reza Zarrab, Reza Zarrab Redi Hakim, Abd, Yolsuzluk

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