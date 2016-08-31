6 Eylül'de tekrar hakim karşısında

Haber Kaynağı: DHA

Reza Zarrab'ın avukatları tarafından bugün mahkemeye sunulan dilekçede, Yargıç Richard Berman'ın Mayıs 2014'te İstanbul'da düzenlenen “Adalet ve Hukuk Devleti" konulu uluslararası sempozyuma katıldığı belirtilerek “Yaptığımız araştırmalara göre, Türkiye'de son günlerde darbe girişimi ile ilgili yaşanan gelişmeler ışığında, ne yazık ki mahkemenin taraf tutmasının kaçınılmaz olduğu bir görünüm ortaya çıkacaktır. Zarrab, bundan dolayı reddi hakim talebinde bulunuyor" denildi.Zarrab'ın avukatları, Berman'ın sempozyum sonrası Türk basınına verdiği röportajlara ve Zarrab'ın yargılandığı 17 Aralık soruşturmasına atfen açıklamalarda bulunduğuna dikkat çekti.Zarrab'ın New York'ta nisan ayında yapılan ilk duruşmasında Hakim Berman, konuşmasına İstanbul'da katıldığı sempozyumu detaylı bir şekilde anlatarak başlamıştı. Zarrab'ın avukatı Benjamin Brahman da Berman'ın sempozyuma katılmasını 'tarafsız olmasını etkilemeyecek' şeklinde değerlendirmişti. Zarrab, 6 Eylül'de yine yargıç karşısına çıkacak.