Reza Zarrab öyle avukatlarla anlaştı ki...

Uzun zamandır ABD 'de yolsuzluk suçlaması ile tutuklu olan Reza Zarrab , avukat kadrosunu güçlendiriyor. Geçtiğimiz günlerde istifası istenen savcı Bharara'nın yerine Marc Muakasey'in geçmesi düşünülüyor. Zarab da Muakasey'in avukat olan babası ile anlaştı.



Savcılıktan avukatlara itiraz

Türkiye'de adı yolsuzluk davalarına karışan ancak daha sonra serbest bırakılan Reza Zarrab, ABD'ye gittiğinde yakalanarak tutuklanmıştı. ABD'de Zarrab hakkında 75 yıl hapis istemiyle dava açıldı.Yaklaşık bir yıldır burada tutuklu bulunan Zarrab, avukat kadrosunu ise güçlendirmeye çalışıyor. Avukatları arasına New York Eski Belediye Başkanı Rudolph Guliani’yi de dahil eden Zarrab, şimdi de eski adalet bakanlarından Michael Mukasey ile anlaştı.Mukasey'in ilginç tarafı ise istifası istenen Preet Bharara'nın yerine atanması düşünülen savcı Marc Muakasey'in babası olması.Zarrab'ın anlaştığı bu iki avukatın en büyük özelliği ise Trump yönetimine yakın olmaları.Savcılık ise yargıca gönderdiği dilekçede Zarrab'ın yeni avukatlarına itiraz etti. İtiraz gerekçesi ise bu iki avukatın da Zarrab'ın çıkarları için kullandığı en az 8 bankanın bu iki avukatın bağlı olduğu hukuk büroları ile çalışıyor olması. (Sözcü)