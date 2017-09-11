Reza Zarrab serbest mi bırakıldı? İşte cevabı!

ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımları delme, bankacılık sahtekarlığı ve kara para aklama suçlamaları ile 19 Mart 2016'da tatil için gittiği Miami'de gözaltına alındıktan sonra tutuklanan ve hakkında 50 milyon dolar, 75 yıl da hapis cezası istenen İran asıllı işadamı Reza Zarrab'ın 'serbest bırakıldığı' dedikodusu gündeme oturdu. DHA'nın ulaştığı New York Güney Bölgesi Başsavcılığı yetkilileri, Zarrab'ın halen hapiste olduğunu, Pazartesi günü de Türkiye saati ile 19.00'da yargıç karşısına çıkarılacağını söyledi. Başsavcılık yetkilileri, Zarrab'ın serbest bırakıldığı söylentilerine yol açan Federal Hapishaneler Bürosu'na ait sitede 'serbest bırakıldı' olarak görünmesinin teknik bir yanlışlıktan kaynaklandığını belirtti.
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