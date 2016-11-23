Rezalet! Trump'ın zaferini böyle kutladılar

Beyaz ırkın üstünlüğünü savunan grubun başkent Washington'daki toplantısında gazeteciler dışarı çıkarıldı ve ardından Hitler selamı verilip sloganlar atıldı. ABD'nin yeni başkanı kutlamayı kınadığını ve reddettiğini resmen duyurdu

ABD'de sağ alt olarak bilinen aşırı sağcı, ırkçı Ulusal Politika Enstitüsü’nün düzenlediği bir etkinlik büyük bir rezalete sahne oldu.



Kendilerini 'barışçıl etnik temizlik' yanlısı olarak tanımlayan, beyaz ırkın üstünlüğünü savunan grubun kapanış oturumu öncesi medya mensuplarının tamamı dışarı çıkarıldı.



Kürsüye gelen Ulusal Politika Enstitüsü Başkanı Spencer, konuşmasında medyaya Nazi terminolojisini kullanarak 'Lügenpresse-Yalancı medya' diyerek sataştı, Yahudiler için de "Merak ediyorum da bunlar gerçekten insan mı?Yoksa ruhsuz golemler mi" dedi.



Amerika'nın beyazlara ait olduğunu savunan Spencer, beyazları da 'güneşin çocukları' olarak niteledi ve ardından da Nazi selamı eşliğinde "Yaşasın Trump. Yaşasın halkımız. Yaşasın zafer" diye bağırdı.



Washington’da gerçekleşen toplantıda bulunan iki yüz kadar katılımcı Sepncer’in konuşmasını Nazi selamı ile uzun süre ayakta alkışladı. Skandal Youtube'a yüklenen bir video sayesinde ortaya çıktı.



38 yaşındaki Spencer, ayrıca Demokrat Partililere yönelik "Onlar sadece solcu değiller. Birçoğunun aptallığının ötesinde, doğrusu birileri bunlar insan mı diye merak da ediyor" gibi ağır ifadeler kullandı.



8 Kasım'daki tarihi başkanlık seçimini kazanan Cumhruiyetçi Donald Trump ise, zaferi Nazi selamlarıyla kutlayan marijinal aşırı sağcı grubu kınadı.



Trump, önce iptal edip sonra yapmaya karar verdiği New York Times röportajında birçok konuyla ilgili soruları yanıtladı ve gruba karşı "Onları kınıyorum. Onları tanımıyorum ve kınıyorum" dedi.



Ne-Nazileri harekete geçirmek gibi bir niyetinin olmadığını belirten Trump, "Eğer onlar harekete geçerse duruma bakarım, nedenlerini araştırırım" diye konuştu.



Trump’ın geçiş ekibi de video ile ilgili açıklama yaparak, ‘Yeni başkanın Irkçılığın her türlüsüne karşı olduğu ve tüm Amerikalıların başkanı olacağını” bildirdi.