Rus sözcü, o soruya yanıt vermedi!

Rusya Devlet Başkanı'nın Basın Sözcüsü Dmitri Peskov, Rusya'nın Afrin'deki operasyon konusunda Suriye ve Türkiye temsilcileri ile temasta bulunduklarını ve bu operasyonu dikkatle izlediklerini duyurdu

Rus sözcü, o soruya yanıt vermedi!

Rusya Devlet Başkanı'nın Basın Sözcüsü Dmitri Peskov gazetecilere yaptığı açıklamada, "Afrin'deki operasyonu en dikkatli şekilde takip ediyoruz. Rus temsilcileri hem Suriye hem de Türkiye yönetimiyle bu konuda temasta" dedi ve ekledi:

"Eskiden olduğu gibi, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunma prensibinin en önemli nokta olduğunu düşünüyoruz. Hiç şüphesiz ki, Afrin'de yaşananlardan dolayı meydana gelen insani yönleri dikkatle takip ediyoruz."

Peskov, Moskova'nın Türkiye'nin operasyonu konusunda daha önce bilgilendirilip bilgilendirilmediği konusuna yanıt vermekten kaçındı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #rusya #dmitri peskov #afrin
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