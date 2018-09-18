Rus uçağı radardan kayboldu: Şok iddia!

Rusya, içinde 14 asker bulunan İl-20 tipi bir askeri uçağın, Akdeniz üzerinde radardan kaybolduğu bildirdi

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "17 Eylül tarihinde Moskova saati ile 23.00 civarında Akdeniz üzerinde Suriye sahiline 35 kilometre mesafede, Khemeymim Hava Üssü'ne dönen, Rus İl-20'nin mürettebatı ile bağlantı koptu" denildi.

İsrail'e ait savaş uçaklarının Lazkiye'ye gerçekleştirdiği saldırı sırasında kaybolduğu ifade edilen uçakla ilgili Rus askerlerin verdiği bilgilere göre, aynı anda Akdeniz'de bulunan Fransa'ya ait bir firkateynden füze atışı yapıldığının tespit edildiği belirtildi.

Rus resmi haber ajansı Ria Novost da, ajansa açıklamada bulunan İsrail Savunma Bakanlığı basın biriminin, "Biz dışarıdan yapılan açıklamalara yorum yapmıyoruz" dediğini yazdı.

'Rus uçağını rejim yanlışlıkla düşürdü' iddiası

Türkiye ile Rusya arasında İdlib'e ilişkin imzalanan mutabakattan saatler sonra Suriye'nin kıyı şeridinde birbiri ardına rejime ait askeri alanlarda patlamalar meydana geldi. Akdeniz'de konuşlu NATO ülkesi gemiler ve İsrail uçaklarının rejime ait üsleri hedef aldığı belirtildiği sıralarda içerisinde 14 askerin bulunduğu Rus askeri uçağı Akdeniz üzerinde radardan çıktı. Akıbeti henüz bilinmeyen uçağın düşürülmesine ilişkin birçok senaryo ortaya atılırken, en dikkat çeken konu ise rejim güçlerinin saldırıların ardından aktif duruma getirdiği hava savunma sistemi ile Rus uçağını yanlışlıkla düşürdüğü iddiası oldu.

Rusya desteğiyle rejim güçlerinin kırsal bölgeleri hedef almasıyla gözler 4 milyon kişinin yaşadığı İdlib'e çevrildi. İdlib’de havadan ve karadan yapılan saldırıların engellenmesine yönelik diplomatik atak başlatılırken, binlerce insan ise bombardımanlardan evlerinden göç ederek kaçmak zorunda kaldı. Olası bir askeri harekatın İdlib'de yaşayan 4 milyon insanı tehdit ettiği için katliama dönüşeceği vurgusu yapılarak, rejimin saldırılarının durdurulması istendi. Tüm bunlar yaşanırken dün öğleden sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya lideri Putin arasında İdlib görüşmesi yapıldı. İdlib'de operasyonun durdurulması ve sivillerin güvenliğinin sağlanmasını hedefleyen görüşmelerde alınan kararlar imzalanan mutabakat zaptı ile kayıt altına alındı. İdlib'de yaşayan sivilleri sevindiren ve yıllardır iç savaşla boğuşan ülkenin birçok bölgesinde olumlu olarak yorumlanan Türkiye- Rusya görüşmesinden saatler sonra Suriye'nin Akdeniz kıyısındaki Lazkiye ve Humus kentlerinde birbiri ardına patlamalar meydana geldi. Yapılan araştırmada patlamaların rejimin askeri üslerinde meydana geldiği anlaşıldı ve NATO ülkeleri ile İsrail tarafından havadan ve denizden yapıldığı belirlendi. Rejimin askeri üslerinin; Akdeniz’de konuşlu NATO üyesi ABD ve Fransa’ya ait donanma gemilerindeki bataryalar ve İsrail uçakları tarafından havadan vurulduğu öne sürüldü. Yaşanan hareketlilik sırasında bölgedeki Rus üslerinde teyakkuz durumuna geçilirken, rejim güçleri de saldırılara karşın hava savunma sistemlerini aktif duruma geçirdi. Rejim kaynaklar bazı saldırıların da hava savunma sistemiyle vurularak etkisiz hale getirildiğini bildirdi.