Rusya, 3D printer ile ilk evini yaptı

Moskova banliyösünde 3 boyutlu yazıcıdan çıkartılan ilk ev kuruldu

Mobil 3 boyutlu yazıcı teknolojisiyle yapılan Rusya'daki ilk ev Podmoskovye'de Stupina'da açıldı

Rusya'nın inşaat yazıcıları üreten şirketi Apis Cor tarafından yapılan açıklamada, "Rus inşaat sektöründe ilk kez ev çıkartılan farklı panellerden oluşturulmadı, yazıcıdan tamamen çıkartıldı" denildi.



38 metrekare alana sakip tek katlı evin yazılımı PİK Girişimcilik Grubu ile partner olarak şirketin Stupinski fabrikasındaki deneme üssünde gerçekleştirildi. Binanın duvarlarının ve kolonlarının yazılımı bir günden az sürdü. 2,5 ton ağırlığındaki 3 boyutlu yazıcı günde 100 metrekarelik duvarları üretme özelliğine sahip

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