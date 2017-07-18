Rusya 7,8 ile sallandı. Tsunami uyarısı yapıldı!

Rusya'da büyük bir deprem meydana geldi. Şiddeti 7,8 olarak açıklanan deprem sonrası tsunami uyarısı yapıldı

Rusya 7,8 ile sallandı. Tsunami uyarısı yapıldı!

Rusya'da 7,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Merkez üssü ülkenin kuzeydoğusunda bulunan Kamçatya Yarımadası olarak açıklandı. Depremin 200 kilometrelik bir bölgeyi etkilediği bildirildi.

Deprem sonrası biri 5,2 büyüklüğünde olmak üzere artçılar da meydana geldi. Deprem sonrası açıklama yapan ABD Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi tsunami konusunda uyarıda bulundu.

Etiketler; #rusya #deprem
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