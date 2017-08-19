Rusya'da şok saldırı! Eline bıçağı aldı ve...

Rusya'da bıçaklı bir kişi etrafa saldırdı. 8 kişiyi yaralayan saldırgan, polis tarafından öldürüldü

Rusya'da şok saldırı! Eline bıçağı aldı ve...

Rusya'nın Surgut kentinde bir kişi bıçakla etraftaki insanlara saldırdı. Polis, 8 kişiyi yaralayan saldırganı öldürdü.

Rusya Araştırma Komitesince yapılan açıklamada, Surgut kentinde bıçaklı bir kişinin, yoldan geçen vatandaşlara saldırdığı belirtildi.

Saldırıda 8 kişi yaralandı. Polis, saldırganı vurarak etkisiz hale getirdi.

Yaralılar hastanelere kaldırılırken güvenlik güçleri saldırganın kimliğini ve saldırının nedenini araştırmaya başladı.


GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI

Olayın ardından Rus güvenlik güçleri bölgede güvenlik önlemlerini arttırırken, olayın nedenine ilişkin soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

SON 24 SAATTE ÜÇÜNCÜ SALDIRI

Bu Avrupa'da son 24 saat içinde yaşanan, birden çok kişinin öldüğü veya yaralandığı, terör şüphesi bulunan üçüncü saldırı oldu.


 

Etiketler; #rusya #rusya bıçak
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