Rusya'daki metroda patlama: En az 10 ölü

Rusya 'nın St Petersburg kentinde metroda patlama meydana geldi.



Terör saldırısı

Rusya’nın St. Petersburg kentinde metroda iki ayrı patlama meydana geldi. Patlamada ilk belirlemelere göre en az 10 kişi, öldü 50 kişi yaralandı.Ria Novosti patlamanın nedeninin parça tesirli bomba olduğunu bildirdi. Rusya Devlet Başkanı Vladmir Putin, terör dahil bütün olasılıkları değerlendirdiklerini ifade etti.St. Petetsburg'un mavi metro hattında medyana gelen patlamaya ilişkin, Rusya Acil Durumlar Bakanlığı Rus haber ajansı Ria Novosti'ye yaptığı açıklamada, "Sennaya Ploşad" metro istasyonunda yaşanan patlamaya ilişkin gelen bilgileri değerlendiklerini söyledi. Metro istasyonunda güvenlik önlemleri arttırıldı.Rusya Federasyon Konseyi Savunma ve Güvenlik Komitesi Başkan Yardımcısı Frants Klintseviç, yaşanan olayın terör saldırısı olduğunu ve St. Petetsburg'da yaşananlara Rusya'nın yanıtının çok sert olacağını ifade etti.Klintseviç konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu yüzsüz tehdide en sert yanıtın verileceğinden eminim" ifadesini kullandı. Klintseviç, patlamalar için "hiç şüphesiz ki terör saldırısı" diyerek, Rusya'da alınan tüm önlemlere rağmen bu saldırıların meydana geldiğini belirtti. Klintseviç, "Teröristlerin Rusya'yı bir numaralı düşman olarak gördüklerini hep söyledik" dedi.